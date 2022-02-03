〈潛力股〉錸寶PMOLED本業穩 電池儲能業務助攻營運成長

錸德 (2349-TW) 集團旗下 PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 近年積極拓展多元事業引擎，包含取得電池模組廠達陣能源過半持股、主導集團電池模組事業發展，可望成為今年營運成長最大動能。

錸寶本業為 PMOLED，近年市場逐步鎖定醫療健康、智慧家電、工控應用、5G 網通等利基型產品應用，估每年仍維持約 10% 成長幅度。

在本業穩健的基礎下，錸寶看好電池儲能業務前景，順應集團近年擴大綠能儲電領域的布局方向，去年起逐步將電池儲能業務拼圖連結，相關效益可望從今年發酵。

錸寶最先投資漢穎科技及來穎科技發展 E-Bike、E-Scooter 動力電池，去年 7 月進一步參與來穎增資，將持股比重拉升至 95%，進而主導集團電池模組事業，同時透過入股 3C 電池模組商達振能源，切入消費性電池模組市場，去年起也取得金頂電池 (Duracell) 台灣總代理授權。

展望今年，錸寶聚焦兩大事業，PMOLED 本業持續鎖定高附加價值 OLED 產品，持續開發 Mini/MicroLED，能源事業則鎖定高功率電池、不斷電系統 (UPS)、儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 等。

法人預期，隨著錸寶電池儲能業務布局逐步到位，今年成長可期，相關營收貢獻可望較去年倍增，甚至超越 PMOLED 業務。