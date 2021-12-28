〈半導體展開展〉儲盈不斷電系統獲台積電青睞 成主力供應商

SEMICON TAIWAN 今 (28) 日正式登場，今年為因應國際 ESG 趨勢，新設綠色製造主題，台積電 (2330-TW) 等大廠皆積極響應，台積電更宣示，2030 年前台灣所有廠區都將全面導入鋰鐵電池；其中，台廠儲盈 (TrueWin) 為台積電 UPS 電池主力供應商，技術獲台積電青睞與採用，引發市場關注。

儲盈鋰鐵電池模組採用自製、委外代工方式雙軌並進，自製月產能約 1 萬顆，委外則大多交由錸寶 (8104-TW) 代工，根據客戶現有訂單，明年電池模組銷量年增至少 5 成起跳，錸寶也將直接受惠，營運顯著跳增。

綜觀全球終端企業，如蘋果 (AAPL-US)、Google(GOOGL-US) 等皆已加入 RE100 行列，並要求供應鏈採用綠電製造，因此半導體業者包括台積電在內，皆積極推動低碳製造，並提升能源使用效率。

儲盈為現今台灣少數同時具備鋰鐵電池芯與模組技術、BMS 電池管理系統再到整機解決方案的供應商，主要承接各大半導體業者的 UPS 業務，客戶涵蓋京元電 (2449-TW)、台積電、力積電 (6770-TW) 等，堪稱台灣儲能領域的隱形冠軍。

台積電自 2017 年起，因看好鋰鐵電池安全性佳、循環壽命又長，同時兼具環保，攜手三家供應商共同將鋰鐵電池導入不斷電系統，並規劃在 2030 年以前將既有廠區的鉛酸電池，汰換成鋰鐵電池，儲盈即為三家供應商之一。

尤其，儲盈經營團隊多出身台積電，董事長李衍飛過去也在台積電任職，了解台積電在 UPS 上的需求，雙方契合度高；且儲盈為強化產業競爭力，BMS 電池管理系統全由自主研發，透過與客戶密切合作，讓自家參數成為台積電的訂定標準，造就高良率、高穩定品質，拉高進入門檻，也成為台積電 UPS 的重要供應商。

儲盈股東成員也大有來頭，包括台積電廠務系統主力供應商帆宣 (6196-TW)、線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 與佳必琪 (6197-TW)，還有技嘉 (2376-TW)、錸寶 (8104-TW)、AES-KY(6781-TW)、宏佳騰 (1599-TW)、全漢 (3015-TW) 等，名單全是台灣知名的上市櫃公司。

展望明年，台積電除了將新廠 UPS 全面導入鋰鐵電池外，舊廠也將逐步汰換成鋰鐵電池，尤其現今電池材料成本上漲，儲盈也與客戶商議新一輪價格，預計調漲約 1 成，整體產品結構「量」「價」俱增。