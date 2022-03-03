華擎本季估維持去年Q4高檔 全年營收拚雙位數成長

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (3) 日受邀舉辦法說會，展望未來，總經理許隆倫說，近期俄烏局勢確實影響 2 月出貨，但以整季來看，首季營運仍可維持去年第四季高檔，全年續看好動能來自顯卡、伺服器、工業電腦 (IPC) 等，今年營收也有機會挑戰雙位數成長。

許隆倫表示，俄烏局勢開打後，造成歐洲需求、信心明顯下滑，目前俄羅斯、烏克蘭等地銷售停滯，短期會影響部分產品出貨，不過，統計華擎來自俄烏地區的營收占比僅有個位數，加上也有投保降低風險，影響程度在可控範圍。

展望本季，華擎預期，產品組合、需求將回歸過往水準，整體營業費用金額也可望較上季下滑，淨利率則估持平往上，對今年全年也維持樂觀看法，看好各主要產品線都將成長，不過消費性產品需求、供應鏈、塞港問題仍是變數。

從各產品線分析，許隆倫說，主板目前歐洲、美洲需求轉弱，亞太區則仍維持高檔，顯卡則在超微 (AMD-US) 供給增加下，預期全年出貨量將成長，但產品平均單價 (ASP) 將下滑，IPC 在新客戶加入下，整體訂單展望相對樂觀。

伺服器出貨則受缺料最為嚴峻，許隆倫透露，目前伺服器零組件供給缺口仍達約 30%，上半年改善幅度有限，預期第三季才可望逐步轉好，不過下半年伺服器 L10 產品也將放量，對全年展望仍維持樂觀。

華擎在越南產能缺口補上，加上兩岸新產能開出下，去年第四季純益達 6.8 億元，季增 68.02%、年增 90.72%，每股純益 5.58 元，累計去年純益達 23.81 億元、年增 74.7%，賺近兩個股本，每股賺 19.67 元。