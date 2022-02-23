華擎去年賺近兩股本EPS 19.67元 周建新升任營運長

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (23) 日公布去年第四季財報，在越南產能缺口補上、兩岸新產能開出下，單季純益達 6.8 億元，每股純益 5.58 元，累計去年三率三升、賺近兩股本，純益達 23.81 億元，每股賺 19.67 元，今日董事會也通過，營運長由研發主管周建新晉升。

華擎去年第四季營收達 56.37 億元，季增 38.45%、年增 28.16%，毛利率達 28.5%，季增 0.5 個百分點、年增 5.57 個百分點，營益率 15.28%，季增 2.56 個百分點、年增 3.81 個百分點，稅後純益 6.8 億元，季增 68.02%、年增 90.72%，淨利率 12.08%，季增 2.12 個百分點、年增 3.96 個百分點，三率三升，每股純益 5.58 元。

華擎去年營收達 197.62 億元，年增 10.3%，毛利率 28.15%，年增 6.65 個百分點，營益率 15.47%，年增 5.1 個百分點，稅後純益 23.81 億元，年增 74.7%，賺近兩個股本，淨利率達 12.05%，年增 4.44 個百分點，同樣三率三升，每股賺 19.67 元。

華擎 1 月營收再改寫新高，連兩個月站穩 20 億元，達 22.23 億元，月增 0.8%、年增 34.7%，首季營運可望淡季不淡。

展望今年，華擎對四大產品線需求皆樂觀看待，除主板需求可望維持一定水準外，對顯卡、伺服器、工業電腦 (IPC) 等則看好全年將有高雙位數成長，主因是料況改善、新客戶加入挹注，此外，華擎看好中長期電競需求成長，也規劃在今年推出自有品牌電競顯示器產品線。