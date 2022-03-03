壽險業1382億元俄羅斯債限期半年出清 金融業投資禁令萬箭齊發

俄羅斯遭三大信評降評，惠譽甚至一口氣將俄羅斯直接下修至「垃圾級」，金管會今 (3) 日表示，整體壽險業投資 1382 億元的俄羅斯債券，須限期半年內出清；銀行、保險與證期金融三局也向金融業祭出「禁令」，無論銀行、保險或投信基金未來都不應再投資俄羅斯。

繼標準普爾 (S&P) 將俄羅斯信評下修至垃圾級後，另一大國際信評機構惠譽也跟進在昨日將俄羅斯的信用評等一口氣調降 6 個等級，同樣打到垃圾級。

儘管壽險公會日前強調，壽險業持有俄羅斯債券因為大多數列帳在 AC（攤銷後成本），因此不會影響其淨值及獲利，但法人卻有不同的看法，凱基投顧認為，壽險業長期持有的俄債還不需立即提損大幅的評價減損，但這是以「俄羅斯公債尚未發生『無序違約』」為前提，並不保證一定不會發生，此外，即使不用立即提損，但未來恐怕必須增提另一種因近期降評而產生的「預期信用損失」（ECL）。

正因如此，保險局今天表示，俄國公司債、金融債被降評後已非投資等級，保險業依法已不得再投資；俄羅斯公債則因 ESG 及人權等因素也不應投資，保險業限期半年內應出清俄國投資部位，若因故無法出清，須向金管會提出報告、定期追蹤。

保險局進一步表示，壽險業投資俄羅斯的 1382 億元即使全部損失，也不會造成任何一家壽險公司淨值比低於法定要求 3%。

而銀行業部分，銀行局表示，本國銀行投資俄羅斯債券 50 億元，因沒有信評規定，因此銀行不用限期出清，但仍需自行評估投資風險，認列損失或出脫，未來因機構投資人盡職治理守則，也不宜再對俄國加碼投資。

證券商自營部位投資俄國部位為零，但國人投資的境內基金截至 2 月底有 269 億元的俄國部位，占 0.55%，境外基金到 1 月底有 317 億元，占 0.85%，兩者皆小於 1%。

證期局表示，基金投資不得投資涉及人權爭議或軍火相關，且投資俄羅斯不符合投信盡職治理守則，因此，投信基金不得再加碼投資俄羅斯，現有部位也應評估相關風險，以投資人最大權益為考量調整部位。