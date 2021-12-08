〈華擎攻車載軟體〉首跨入車載軟體系統 轉投資華玉科技鎖定東南亞商機

板卡廠華擎 (3515-TW) 首度跨入車載軟體市場，今 (8) 日宣布轉投資成立華玉科技，目標開發車載數據平台，華擎總經理暨華玉董事長許隆倫表示，華玉將鎖定台灣、日本、東南亞等市場，可望成為華擎營運另一隻腳，預期明、後年效益將逐步發酵。

許隆倫說，華玉是華擎在既有硬體產品外的新突破，觀察台灣市場中與華玉相似的公司只有 1-2 家，市場正進入開發階段初期，預期明、後年才將有顯著成果浮現，華玉業務是否也未與母公司和碩 (4938-TW) 車載應用衝突，雙方聚焦方向不同且有合作空間。

回顧華擎營運，許隆倫說，經歷 2014 年越南暴動後，持續梳理公司營運，認為未來不能僅有主板單一產品線，因此陸續成立永擎、東擎分別聚焦伺服器、工業電腦 (IPC) 領域，成立華玉也只是開頭，未來將運用現有能力，擴大營收規模，同時往車用、ARM 架構等各方領域延伸業務。

華玉科技是由華擎轉投資，在今年 11 月正式向經濟部登記成立，目前資本額約達 10.5 億元，華擎持股達 82.5%，董事長由華擎總經理許隆倫擔任，總經理則為陸康瑋。

華玉合作夥伴包含中華電 (2412-TW)、緯創 (3231-TW) 旗下緯謙科技、新創公司 iKala 等，未來將鎖定開發「車載數據平台」應用，整合全球汽車大廠車載數據，供電動車、車用保險、交通管理、旅遊、廣告等多產業實現創新服務，市場則優先聚焦台灣、東南亞、印度、日本等。

華玉也是由 BMW、福特、通用等國際車廠成立的國際聯盟 MOBI 會員夥伴之一，未來則計畫將車載數據進一步導入亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 雲端服務平台上，同時因應資料安全管控，也將成為台灣首批加入 CBPR(跨境隱私規則) 認證的企業。