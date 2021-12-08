〈華擎攻車載軟體〉明年看好三大動能 擬推電競顯示器新品

板卡廠華擎 (3515-TW) 總經理許隆倫今 (8) 日表示，展望明年，主板需求可望維持一定水準，顯卡、伺服器、工業電腦 (IPC) 則將有高雙位數成長，主因是料況改善、新客戶加入挹注，也規劃在明年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 上，推出自有品牌電競顯示器，進一步完整電競產品線。

許隆倫說，主板、伺服器今年出貨受越南協力廠停工影響較大，明年在越南廠產能恢復，加上中國、台灣等新產能加入下，整體出貨量可望優於今年，對整體主板市場需求不看淡。

除主板需求穩定，許隆倫也預期，明年營運主力成長動能來自顯卡、伺服器、IPC，觀察顯卡今年以來就持續受惠挖礦熱潮，加上中低階產品供給不足，讓缺貨狀況延續，但隨著英特爾 (INTC-US) 本季起加大中低階顯卡供給，可望緩解供不應求情況，明年電競仍有基本盤需求。

價格方面，許隆倫認為，明年顯卡產品平均售價 (ASP) 可能會小幅回落，但仍在相對高檔位置，近期加密貨幣價格雖自高點拉回，但長線來看，依舊維持高點。

此外，許隆倫指出，伺服器訂單能見度高，最遠已達明年第二季，其中，伺服器因今年面臨客戶平台轉換、越南停工等影響，營運相對辛苦，但需求仍持續強勁，明年在新客戶加入下，看好重回成長正軌，商用占比較高的 IPC、系統生意業務，也被客戶訂單追著跑，能見度同樣看到明年第二季。

華擎中長線也持續看好電競需求成長，許隆倫說，華擎目前已有主板 DIY、顯卡產品線，在既有基礎上，已規劃明年進一步推出電競顯示器，完整電競產品線，目前正與台廠夥伴合作開發平面、曲面顯示器，預計明年 5、6 月正式發表販售。