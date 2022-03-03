〈303全台大停電〉因台電停電無法工作 勞動部：是否給薪由勞資協商

全台各地今 (3) 日上午大停電，南部地區晚間仍出現停電狀況，導致許多事業單位工作停擺，外界關注雇主應如何給薪？勞動部表示，若因台電停電而停工休息，不可歸責於勞資雙方，因此，工資如何發給可由勞資雙方協商；但若要求勞工待命，則須依法給付薪資。

台電指出，今天上午 9 時，興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，因而造成南部地區停電，全台約有 549 萬戶受影響，原先預計今晚全部復電，但進入夜間尖峰供電，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東部分地區傍晚起停電。

全台大停電，經濟部轄下工業區共有 48 個受波及，下午已陸續復電，科技產業園區共有 521 家廠商停電，南部影響較大，許多中小型商家也無法營業，雇主叫苦連天，外界關注公司若因為停電，勞工無法上班，薪水應如何給？

由於去年也發生多起停電事故，勞動部曾發過函釋，若勞工赴事業單位工作，因台電公司停電致雇主宣布停工休息，該日停工因不可歸責於勞資雙方，故工資如何發給，可由勞資雙方協商。

今天的停電事件是由台電引起的，雇主不知道何時才能復電，當下宣布讓勞工返家休息，則不可歸責於勞資雙方，是否給薪可由勞資雙方協商。

勞動部也表示，若公司要求勞工在停電當下，仍處於待命中，雇主必須依法給薪，若雇主在事後扣薪，則違反《勞基法》第 22 條，最重可開罰 100 萬元。

