〈俄烏衝突〉政院：密切關注股匯市波動 該出手就會出手

受俄烏戰事衝擊，台股今 (24) 日暴跌逾 400 點，匯市也重貶再現 28 元，行政院發言人羅秉成轉述院長蘇貞昌談話指出，可預期國際情勢造成股匯市異常與波動，政府會密切關注，若出現非理性情形，國安基金及相關部會基金等都會按照既有機制辦理，「該出手就會出手」。

台北股匯市今天上演資金大逃殺，投資人恐慌情緒蔓延，行政院上午舉行院會，羅秉成在會後記者會上表示，蘇揆已指示，要求副院長沈榮津邀集各部會加強整體因應規劃，維持重要物資，穩定物價及金融市場秩序。

羅秉成表示，像烏克蘭這種國際戰事、進入緊張狀態，一定會造成股匯市異常與波動，在可預期範圍內、沒有非理性或人為操縱的情況下，仍要尊重市場機制，而國安基金、相關部會基金等都有既有機制及措施來因應。

羅秉成強調，台灣基本面良好，去年經濟成長率上修至超過 6%，現在股匯市的反應，大家應該可以理解是國際情勢造成的，至於是否出現非理性、恐慌性拋售，甚至影響到正常市場運作的情形，政府一定會密切注意，該出手維持市場秩序與功能時，就一定會出手。

俄烏戰事升溫，外界關注對物價、能源的影響，經濟部次長陳正祺指出，俄羅斯、烏克蘭與台灣雙邊貿易占比均低於 1%，至於自俄烏進口的天然氣、黃小玉等原物料，對供應鏈的影響都在掌握之中。