鉅亨美股雷達：俄烏衝突持續加劇 亞馬遜宣布關閉實體書店

美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢。美今日將公布上週初領失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.858%，美股期貨週四 (3 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.03%，標普 500 期貨跌 0.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.23%。

拜登政府週三 (2 日) 公布對俄國與白俄羅斯最新的 5 項新制裁，包含將出口管制擴及白俄羅斯、對煉油業實施出口管制、禁止俄羅斯飛機進入美國領空等。白宮聲明指出，只要俄國總統普丁持續升級情勢，美國就會結合盟國持續提高俄國必須付出的代價。

惠譽 (Fitch)、穆迪 (Moody’s) 周三 (2 日) 不約而同，把俄羅斯主權在信評一口氣降六級砍至「垃圾級」，加上日前的標準普爾 (S&P)，三大信評機構中如今都給俄羅斯不到投資級的信評。

惠譽在聲明中警告：「制裁可能影響俄羅斯償債的意願。俄國總統普丁搬出核威脅，讓烏克蘭危機更難轉向足以快速阻止更緊繃制裁的程度。」

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 公布調查轄下各地區的褐皮書，內容顯示，美國經濟在 1 月中到 2 月中旬以「溫和至適度」的步調擴張，通膨壓力正在升高，缺工情況持續，企業預期未來幾個月會再次調漲商品價格。

Fed 預定 3 月 16 日公布利率決議，主席鮑爾周三稍早在國會中表示，自己支持 3 月升息 25 個基點 (1 碼)，但之後如果通膨未如預料般減緩，準備好在之後的會議中大幅升息。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 596.4 點，或 1.79 %，收 33,891.35 點。

那斯達克指數上漲 219.56 點，或 1.62%，收 13,752.02 點。

標普 500 指數上漲 80.28 點，或 1.86%，收 4,386.54 點。

費城半導體指數上漲 111.31 點，或 3.37%，收 3,416.16 點。

今日重要總經數據：

美國上週初領失業救濟金人數 (萬人)，前值 23.2

美國 2 月 ISM 非製造業指數，預估 60.9，前值 59.9

美國 1 月耐久財訂單月增率 (%)，前值 1.6

美國 1 月工廠訂單月曾率 (%)，預估 0.5，前值 - 0.4

重要個股動態：

蘋果周三（2 日）向媒體發布 3 月 8 日（台灣時間 3 月 9 日凌晨 2 點）春季發表會邀請函，預估蘋果將在會上推出支援 5G 網路的新款 iPhone SE 與 iPad Air。蘋果這次發表會的概念是「Peek Performance」，活動將在 YouTube 與蘋果官網上直播。

根據各家媒體與分析師報導，蘋果這次發表會上可能發布支援 5G 網路的新款的 iPhone SE 3 與 iPad Air 5，蘋果先前在 2020 年春季推出 iPhone SE，售價 399 美元，有 Touch ID 指紋辨識系統，據傳這次新款 iPhone SE 3 未含稅定價可能落在 300 美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

因銷售成長不如預期，亞馬遜 (Amazon) 周三 (2 日) 宣布，將關閉所有實體書店、四星級商店 (4-star) 和快閃店 (Pop-up store)，為實體零售策略上的重大轉變。

亞馬遜 (AMZN-US) 表示，未來將把重心放在雜貨店及為其他零售商店提供技術，這項決定共影響美國和英國 68 間門市，關店日期因地而異，公司將為這些員工安排其他職務，決定不續留的員工可獲得遣散費，但拒絕透露有多少員工受到影響。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

隨著俄羅斯入侵烏克蘭行動邁向第七天，Netflix(NFLX-US) 周三 (2 日) 宣布暫停所有在俄羅斯的內容製作與併購項目。

Netflix 發言人表示，目前有四部俄羅斯原創影集正在製作或後製階段，包含《Anna K》和《Nothing Special》，兩部作品均已在去年底完成拍攝，《ZATO》的拍攝作業則已經喊停。

Netflix 發言人說，將暫停俄羅斯未來的所有內容製作和併購項目，並評估當前事件帶來的影響。