〈303全台大停電〉儲能系統成重要關鍵 鴻海、台泥等大廠搶進布局

全台大停電催出儲能系統大商機，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (3) 日表示，儲能系統 (ESS) 是能處理電力問題的解決方案；台泥 (1101-TW) 董事長張安平同樣認為，節能、儲能、創能將會是現在開始，最重要的產業關鍵。

鴻海今日舉辦鴻華先進電動巴士交車儀式，碰上全台大停電，劉揚偉認為，政府應該會有一套解決方案，而鴻海本身除了電動車外，也朝充電樁、儲能系統發展，打造整套解決方案。

其中，電動車及儲能系統內部的電池包、電池芯，劉揚偉表示，鴻海會投入研發設計到製造，掌握自主的關鍵核心能力，高雄會是鴻海打造儲能生態系的首個出發地。

張安平今日出席台泥 DAKA NHOA.TCC 充電服務站啟用儀式也提到，西部停電更是凸顯能源在現在生活的重要性、穩定性跟未來性，目前台泥除了儲能外，也持續投入再生能源等相關應用。

張安平強調，未來台泥將持續在花蓮和平深化資源再利用，增建太陽能與風電場域，並設置全台最大的儲能基地，將和平打造成東部第一個低碳環保綠能園區。

電源大廠台達電 (2308-TW) 也布局儲能設備多年，去年底將達成與台灣業者簽約 20MW 自動調頻服務應用的里程碑，今年預估全台將達 200MW，目標 5 年內將達 1GW。