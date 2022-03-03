〈南電法說〉調升三年內資本支出超過400億元 今年產能年增20%

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日召開法說會，副總呂連瑞表示，由於現今 ABF 載板缺口仍相當大，為滿足客戶需求，將 2022 年至 2024 年資本支出的金額從 400 億元，上調至超過 400 億元，且今年支出金額估較去年倍增，約 168 億元，看好今年產能將年增 20%。

細分生產基地，呂連瑞表示，南電在台灣目前主要生產基地在錦興廠，去年向母公司南亞 (1303-TW) 承租的錦興廠新產能，第四季已開始投產，預計今年第二季就會滿載生產，整體產能增加 12-13%。

樹林廠部分，南電也正進行第一期擴建，目前積極試車運轉，預計上半年完成試產，第三季、第四季分別進行製程認證、客戶與產品認證，整體擴建速度有較預期提前，其他廠區如樹林廠二期、昆山廠二期則皆在進行中。

呂連瑞看好，除了擴建廠房外，既有錦興廠與昆山廠也隨著生產良率與效率提升、產能去瓶頸化，產能也會再增加，考量各類綜合因素，預計今年產能增加 20%，若樹林廠一期提前完工，產能增幅可望再高於 20%。

呂連瑞也補充，2020 年南電資本支出約 73 億元，結果當年營收增加 74 億元，2021 年資本支出達 84.5 億元，營收則增加 137 億元，主要受惠昆山新產能投產、高值化產品效益顯現以及銷售單價 (ASP) 增加等因素。

展望未來，南電持續將 AI 導入營運管理模式，推動智能生產與數位管理，優化製程條件與設備效能，以軟硬並進的策略，提升良率與效率，隨著生產更有效率，也將進一步滿足客戶急單。

另外，隨著 ABF 載板新產能不斷擴增，南電傳統 PCB 營收比重將持續下滑，去年占比約 18%，今年估降至 15% 以下，ABF 載板則上升至 85% 以上，有助產品組合更優化。