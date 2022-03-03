〈鴻海電動巴士〉交付高雄客運上路 目標拿下國內50%市占率

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士 MODEL T，今 (3) 日正式交付給三地集團旗下的高雄客運，初期目標數量 30 輛；鴻華先進表示，2030 年配合政府市區公車電動化政策，目標在國內要拿下 50% 以上的市占率。

鴻海董事長劉揚偉表示，今天是鴻華先進投入電動車產業以來，一個最重要的里程碑，MODEL T 無論概念、設計、製造均在台灣，超過 65% 以上零組件皆由 MIH 聯盟成員和台灣供應商所提供。

而本次交付的 MODEL T 搭載 300 度車用電池，雖然還是由國際大廠提供，但劉揚偉強調，預計 2024 年，鴻海可望推出自製的鋰鐵電池，目標同年電動巴士的自製率將提升到 90%，當中包含關鍵的三電系統。

鴻華先進表示，MODEL T 安全性不僅滿足美國聯邦運輸管理局法規標準，已於車輛測試中心 (ARTC) 完成 20 萬公里加速耐久、1000 小時以上的剛性強度測試，應當地公共交通需求，並提供客製化內裝。

本次交車儀式在高雄市長陳其邁見證下，由劉揚偉交付 MODEL T 方向盤予以三地集團執行長鍾育霖，象徵鴻華先進首款電動車正式上路，MODEL T 也將加入高雄 24 區公車路線，攜手在地打造綠色智能交通生態系。