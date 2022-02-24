1月散戶指標終結連2升 央行：資金動能不是問題

台灣央行今 (24) 日公布 1 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，終結連 2 升轉為下滑 320 億元至 3 兆 1366 億元，未能續創新高，央行解讀，主要是因 1 月台股交易下滑所致，但強調，「資金動能還不是什麼問題」。

對於今日全球關注俄羅斯出兵烏克蘭的戰爭衝突，央行表示，正密切關注國際情勢中，並提醒投資大眾，可以預期整個金融市場將陷入震盪。

央行說明，1 月證券劃撥下滑主要與股市交易有密切相關，台股 1 越受本土疫情升溫再加上美股於 1 月震盪走低，日平均成交值 2774 億元，創 2021 年 1 月以來單月低點，因而影響證券劃撥存款增幅。

而 1 月外國人新台幣存款跌破 2000 億元的水位來到 1980 億元，創 2020 年 10 月以來低點，央行解釋，主要是因外資賣股或現金股利所得匯出。

此外，央行統計，1 月 M1B 和 M2 年增率分別下降至 11.49%、7.87%，主要是農曆年前無論是政府機構或企業資金需求較高所致，因而活期性存款成長減緩，但仍續呈市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型。

央行強調，即便 M2 年增率已連 4 月下滑，但應仍會大於經濟成長率加上物價年增率，因此，市場資金仍相當充沛。