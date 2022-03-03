迎戰元宇宙 中華電擴大招募校園資通訊人才

中華電 (2412-TW) 因應未來將進入「虛實整合」與「數位雙生」的網路新世界，擴大招募校園資通訊人才，包括 5G/B5G、AIoT 、AR/XR 、元宇宙、雲端 / 邊緣運算等新興科技智慧應用等研發相關領域。

中華電今年約釋出 1800-1900 個職缺，招募人數是近 15 年來新高。中華電 2014 年前每年約招募 300-600 人；2014-2016 年因應 4G 開台及營運需求，每年徵才數提升至 700-800 人，隨著 5G 時代來臨加上進入退休潮，2019 年開始，每年徵才規模都破千人。

董事長謝繼茂表示，2022 年大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配，降低維運成本，大幅提升營運效能，並打造國內最大影視平台及智慧生活圈、三大百億元新興業務和建構亞太資訊匯集中心。

中華電已轉型為客戶導向的 ICT 公司，員工是公司最重要的資產，中華電將提供職涯發展歷程，並結合系統性的發展設計，包含數位學習、推動職能培訓、培訓與業務發展結合和中高階儲備人才發展。

此外，中華電近年積極推展海外新興業務，為培養國際性人才，計畫培育國際化人才，並經由外派海外輪調制度，讓人才可快速累積實戰經驗，培養專業能力。