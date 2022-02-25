鴻海電動巴士Model T下周交車 將在高雄正式上路

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進電動巴士 Model T 將在高雄上路，官方今 (25) 日預告，3 月 3 日將與三地集團舉行「鴻華 Model T 電動巴士交車儀式」，也釋出車體塗裝照，

鴻海去年 7 月與三地集團宣布合作，雙方將以鴻華先進自主研發電動巴士出發，以三地集團旗下的高雄客運系統為基礎，採階段性合作規劃，導入電動巴士，前期以試運行方式服務乘客，貼近乘客與客運業者需求，提升客運運營車隊品質。

鴻海表示，全新客製化的鴻華先進電動巴士 Model T 三月在高雄市區上路後，高雄民眾可搭著 Model T 感受最永續環保、舒適的乘坐體驗「Let’s Drive The Future」，Model T 這也是鴻華三款電動車中，首款上路的車款。

據了解，本次交車儀式主視覺，將以藍色為底擘畫出港都的天際線，運用高雄市市徽的金黃色、桃紅色、綠色，結合鴻華先進科技、三地集團 Logo 顏色，強調活動主軸。

視覺上也加入高雄著名地標：85 大樓、中鋼大樓、高雄展覽館、高雄港大港橋、高雄流行音樂中心等，呼應 MODEL T 電動巴士未來在高雄市區上路後，提供高雄更多元的交通運輸選擇，緊密串連高雄各區，給市民貼心、舒適的乘坐體驗。