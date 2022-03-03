〈台股盤前〉台指期夜盤漲近百點 今挑戰重返萬八大關

儘管俄烏戰火持續延燒，聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三仍表態支持 3 月升 1 碼，以遏止通膨，帶動四大指數全面強彈 1% 以上，台指期夜盤也上漲近 100 點，有助台股今 (3) 日跟進反彈，挑戰重返萬八大關。

法人認為，台股近日受俄烏戰爭變數不斷，資金呈現觀望氣氛，加上權值雙王台積電、聯發科表現相對弱勢，影響指數連日下挫，預期台積電、聯發科將是此波指數重返萬八的要角。

盤面消息方面，由於投資者擔憂俄烏戰爭加劇，恐導致原油供應中斷，原油期貨價格周三收盤突破每桶 110 美元關卡，達 110.6 美元，盤中糕點更達 112.51 美元，創下 2011 年 5 月以來的歷史新高價。

蘋果周三向媒體發布 3 月 8 日 (台灣時間 3 月 9 日凌晨 2 點) 春季發表會邀請函，市場預估，會中將推出支援 5G 網路的新款 iPhone SE 與 iPad Air，其中，iPhone SE 售價傳出僅 300 美元。

另外，面板大廠群創 (3481-TW) 週三召開法說會，總經理楊柱祥表示，今年首季小尺寸電視面板價格已開始微幅上升、中尺寸也趨近止跌，IT 面板跌勢雖有擴大，但在剛性需求支撐、廠商考量貨運物流提前拉貨下，對今年整體面板產業營運仍審慎樂觀看待，認為將「漸入佳境、倒吃甘蔗」。