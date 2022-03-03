〈台股盤中〉全台大停電漲幅急速收斂 萬八關卡曇花一現

聯準會 (Fed) 表態支持 3 月升 1 碼，美股四大指數全面反彈，台股今 (3) 日也在電金傳齊力上攻下，早盤大漲百點，最高至 18026 點，不過盤中傳出南部電力系統電網故障，全台多地停電，指數漲幅迅速收斂，萬八得而復失，估量放大至 3500 億元。

電子股比重回到 6 成，電子三雄中，台積電 (2330-TW) 開高震盪，最高至 607 元，盤中漲幅 0.5%，重回 5 日線；鴻海 (2317-TW) 站穩盤上，也有 0.5% 漲幅；聯發科 (2454-TW) 早盤最高至 1100 元，不過隨即翻黑下跌 0.5%。

今天上全台多地傳出大規模停電，台電指出，因南部電力系統電網故障，導致南部區域停電，北部、中部因低頻電驛動作亦發生停電，消息傳出後，不斷電系統設備 (UPS) 廠盈正急拉攻上漲停鎖住，碩天也大漲半根停板，科風、系統電、全漢也走高。

太陽能族群也全面噴出，安集、億杰大漲超過 5%，國碩、碩禾、達能、茂迪、元晶等也都有逾 3% 漲幅。

鋼鐵族群延續上漲力道，指標股中鋼上漲逾 1%，志聯再度亮燈，佳大、高興昌、世紀鋼、第一銅、美亞、中鴻、東明 - KY、豐興等也站穩盤上。航空雙雄反彈，長榮航上漲近 4%，華航近 3%。

其他個股表現方面，宏達電布局元宇宙，除了推出新應用 VIVERSE 外，預計今年 4 月將會推出新款手機，今日開高震盪，一度突破 70 元，站上短均。

法人表示，台股即將面臨月、季線反壓，不過烏俄衝突未見緩解，台股量能並未明顯放大，市場觀望氛圍濃厚下，台股將持續維持區間震盪整理。