資金連兩個月逃離亞洲股市 台股淨流出金額寫2020年3月以來最大

亞洲股市 2 月份連續第二個月出現資金外流，原因是投資者因俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，以及對聯準會今年或將採取激進的貨幣緊縮政策，而選擇拋售高風險資產。

數據顯示，繼 1 月份賣出 84 億美元後，投資者上個月共賣出了價值 69 億美元的亞洲股票。其中，台灣股市遭外資淨賣超 58 億美元，為自 2020 年 3 月以來最大。

IG 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，2 月份市場情緒受地緣政治緊張局勢驅動，這一情況也增加了通膨壓力及全球經濟成長前景的風險。

Yeap 補充說，在圍繞地緣政治緊張局勢下，台灣面臨的難題也因此被凸顯。

其他亞洲市場部分，印度股市為連續第 5 個月資金外流，投資者上個月淨流出 47.4 億美元的印度股票。分析師表示，由於印度是世界上最大的石油進口國之一，原油價格上漲仍然對其經濟復甦構成重大威脅。

越南股市上個月也出現少量外資流出。

DailyFX 策略師 Margaret Yang 指出，地緣政治風險仍然是投資者的頭等大事，這可能在不久的未來，會使美元走強並打壓新興市場資產。

Yang 說：「然而，由於亞太市場基本上不受烏克蘭戰爭的影響，投資者也可能藉此機會逢低買入。」