外資反手大砍台股192億元 三大法人土洋對作賣超152.89億元

俄羅斯持續攻擊烏克蘭大城，美股周二重挫，台股今 (2) 日也回檔，電子族群浮現賣壓，拖累指數一度跌逾百點，但鋼鐵、塑化、食品等傳產股表現強勢，終場大盤跌幅收斂，下跌 30 點，收在 17867 點，內外資呈對作，三大法人合計賣超 152.89 億元。

加權指數成交值縮至不到 3000 億元。觀察法人資金變動情形，外資回頭小買 63 億元後，今天又反手賣超 192.71 億元；投信持續力挺台股，買超 14.13 億元，為連 21 買；自營商買超 25.69 億元。三大法人合計賣超 152.89 億元，呈現土洋對作。

電子族群今天承壓，權王台積電 (2330-TW) 震盪走低，一度回測 600 元關卡，終場跌 0.5%，收 601 元；聯發科 (2454-TW) 賣壓較重，最低下探 1070 元，終場跌 1.8%，收 1080 元；聯電、聯詠、日月光投控等指標股同步走弱。

鋼鐵族群今天延續漲勢，由中鋼 (2002-TW) 領漲約 1%，志聯、佳大連續 2 天噴出漲停，新鋼、長榮鋼、官田鋼、第一銅、威致等鋼鐵股漲勢也相當強勁。

受油價飆漲激勵，塑化族群同步走揚，台塑化 (6505-TW) 可望受惠煉油利差擴大，股價一度漲逾 2%，台聚、亞聚、台達化、聯成、中石化等塑化股漲勢更加凌厲。金融股漲跌互見，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 遭到調節，但華南金、中信金等則在盤上表現。

千金股方面，祥碩、世芯 - KY 逆勢上漲逾 3%，股王矽力 - KY 則震盪走跌，下挫近 2%，收在 3780 元，信驊、AES-KY 跌勢也很重，而富邦媒股價重挫 3.7%，摔出千金股行列，收 992 元。