土洋聯手敲進中鋼逾3萬張 外資續賣台積電

台股今 (2) 日在傳產族群撐盤下，跌幅收斂，終場下跌 30 點，收 17867 點；內外資聯手斥 12.12 億元買超中鋼 (2002-TW) 共 3.16 萬張，外資也同步加碼金融族群，不過持續調節台積電 (2330-TW) 2.1 萬張，航空雙雄也遭款。

三大法人今日呈現土洋對作，外資賣超 192.71 億元、投信持續買超 14.13 億元、自營商買超 25.69 億元，三大法人合計賣超 152.89 億元。期貨方面，外資淨空單增加 2149 口至 20235 口。

外資買超標的集中在鋼鐵與金融族群，其中，鋼鐵族群方面，大買中鋼近 3 萬張居冠，榮剛 5347 張、大成鋼 4606 張；金融族群包括中信金近 1.2 萬張、新光金逾 1 萬張、華南金 7041 張；聯合再生、威建、遠傳、富采等均有 3000-5000 張不等。

外資調節晶圓雙雄，台積電與聯電再被各提款 2.1 萬張，同時賣超航空雙雄，長榮航 2.3 萬張、華航近 2 萬張；群創、開發金、東鹼等都有上萬張；宏達電、中環、和益、長榮則有 6000-8000 張。

投信買超方面，長榮 4185 張、中鋼 2426 張、中信金 1885 張、大成鋼 1710 張、永豐金 1110 張、晶豪科 1060 張，仁寶、開發金、英業達、友達也獲得青睞。

投信賣超前十名分別為緯創、富采、億光、華航、台表科、雙鴻、貿聯 - KY、定穎、致茂、國泰金。