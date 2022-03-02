無懼「俄」夢 台股基金2月逆勢抗跌

全球股市「俄」夢纏身、波動幅度加大，導致近月各類型基金績效「烏」雲罩頂，不過，據投信投顧公會最新統計，台股基金 2 月表現抗跌甚至名列前茅，此外，全球資源型基金受惠原物料價格推升逆勢走揚；俄羅斯及新興東歐基金則因身處風暴中心，績效敬陪末座。

俄烏大戰開打，全球股市波動度大增，S&P 500 波動指數 (VIX)2 月份大漲逾兩成，美股四大指數月線翻黑，MSCI 世界指數、新興市場指數分別下跌 2.7%、3.1%，俄羅斯 RTS、MSCI 東歐指數則大跌逾三成，台股加權股價指數則小跌 0.13%。

對應到基金績效上，根據理柏資訊投信投顧公會分類統計至 2/28，台股基金及台股平衡型基金表現突出，2 月績效前十名就佔了八個名次，漲幅介於 1%~3%，表現優於大盤，全球資源型基金漲幅 2.1% 位居第三名；歐洲及新興市場等區域股票型、海外高收益債、大中華股票及特別股基金報酬居末。

以個別基金來看，除了台股及原物料相關基金之外，東協市場基金表現亦突出。

復華投信投研團隊表示，預估歐美與俄羅斯直接軍事衝突之可能性低，隨金融市場不確定性下降、風險情緒改善，加上總體經濟維持擴張、企業獲利延續成長，將提供股市下檔支撐。

鑒於地緣政治及美國聯準會貨幣緊縮政策等不確定因素，現階段可採取中性持股、成長及價值股分散配置並重方式，以因應近期國際政經情勢發展，持續看好仍具成長性的美股、台股及科技產業，建議可逢低布局。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，預估台股 2022 年企業獲利表現仍維持小幅成長，基本面仍佳，且目前預估本益比不及 15 倍，明顯低於美股，為長期合理區間之中間，近期回檔反而提供波段布局時點，建議可分批進場或透過定時定額等投資方法因應。