打擊金融犯罪 檢舉獎金最多可領400萬元

為維護金融市場秩序，金管會今 (2) 日宣布，推動多項打擊犯罪措施，其中，金管會鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件，將檢舉獎金從 1 萬到 40 萬元，大幅調高至 5 萬至 400 萬元，也就是 5 至 10 倍不等。

近 4 年投資詐騙案件遽增，據統計，2018 年有 1435 件、損失 8.29 億元；2019 年增加至 1894 件、損失 8.02 億元；2020 年一口氣達 2852 件、財損 10.27 億元；2021 年大舉提高到 4904 件、損失更是達 20.83 億元。

有鑑於此，金管會今天祭出鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件五大措施，包括：「提高檢舉獎金」、設置「受理民眾檢舉與陳情」網頁、與內政部警政署刑事警察局合作、要求金融機構建立檢舉制度（含揭弊專線）提供檢舉管道，及向民眾宣導金融違法檢舉制度。

其中「提高檢舉獎金」部分，金額最高者，為經金管會查明後核處受檢舉之涉案金融業者或人員罰鍰新臺幣 (下同)1 千萬元以上，或因涉刑事責任而依程序移送法務部偵辦調查並經法院判決 3 年以上有期徒刑之確定案件，每件獎金 400 萬元 (提高為修正前 10 倍)。

金融違法情節相對輕微案件，例如：經行政裁處 20 萬元以上而不到 1 百萬元罰鍰者，每件檢舉獎金亦有 5 萬元 (提高為修正前 5 倍)。

另外，金管會也設置「受理民眾檢舉與陳情」網頁，網站中已揭示上開檢舉金融違法案件獎勵要點規定、檢舉信箱及檢舉電話等資訊，鼓勵及便利掌握違法事證的民眾舉發不法。

金管會強調，為防範濫行檢舉、掌握檢舉情資真實性，民眾必須以真實姓名檢舉並檢附具體事證。金管會對於檢舉人的姓名、年齡、住居所及身分等足資辨別其特徵資料，依法令規定保密，並禁止提供第三人閱覽或抄錄。