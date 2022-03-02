電子弱傳產強 台股跌30點收17867點 5日線失而復得

俄羅斯進犯烏克蘭第六天，砲火依舊猛烈，美股周二全數下挫，台股今 (2) 日也回檔，電子族群浮現賣壓，拖累指數一度跌逾百點，但鋼鐵、塑化、食品等傳產股奮力撐盤，終場大盤跌幅收斂，下跌 30.65 點，收在 17867.6 點，5 日線失而復得，成交值縮至 2933.57 億元。

櫃買指數終場上漲 0.28%，收在 219.01 點，成交值 613.99 億元。上市櫃成交值共計 3547.56 億元。

觀察權值股表現，台積電今天一路在盤下震盪，一度回測 600 元關卡，終場跌 0.5%，收 601 元；聯發科賣壓偏重，最低下探 1070 元，終場跌 1.8%，收 1080 元；聯電、聯詠、日月光投控、矽力 - KY 等指標股同步走低。金融股互有漲跌，金控雙雄遭到調節雙雙收黑，但華南金、中信金、合庫金等仍獲資金點火。

鋼鐵族群今天依舊表現驍勇，中鋼 (2002-TW) 領漲約 1%，志聯、佳大連續 2 天噴出漲停，新鋼、長榮鋼、官田鋼、第一銅、威致等鋼鐵股漲勢也相當強勁。航運股方面，貨櫃三雄互有漲跌，長榮續揚、萬海收跌逾 1%，陸運股志信、中櫃連袂攻上漲停板，航空雙雄則下挫 1-2%。

俄軍持續猛攻烏克蘭大城，西方國家紛紛祭出制裁，導致能源市場供應大亂，WTI 及 Brent 原油價格 1 日再度飆漲，改寫逾 7 年半新高，台股塑化族群今天逆勢走揚，其中，台塑化 (6505-TW) 可望受惠煉油利差擴大，股價一度漲逾 2%，但終場漲幅收斂至 1% 內，台聚 (1304-TW)、亞聚、台達化、聯成、中石化等塑化股也受到買盤青睞。

國際油價漲翻天，推升 PTA 報價及棉花期貨上揚，有利聚酯上游原料報價續漲，紡織業中上游樂觀看待第一季營收表現，相關業者如集盛 (1455-TW)、宏益 (1452-TW)、新纖 (1409-TW)、力鵬 (1447-TW)、南紡 (1440-TW) 等，今天都在盤上表現。