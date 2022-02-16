台泥成立高階鋰電池實驗室 新能源事業擴大徵才

台泥 (1101-TW) 積極布局新能源事業，子公司三元能源科技將投入 3 億成立全台灣首個「高階鋰電池實驗室」研發先進製程，因應相關布局，台泥也宣布啟動 2022 年集團徵才計畫，招聘研發技術人才、製程主管，並建立全方位管理團隊進行培訓，預計兩年內將招募超過 350 人。

台泥董事長張安平表示，集團需要的人才特質是能以開放的心胸去探索世界，了解不同國家的文化，願意學習，與世界的人才交流；以台泥儲能 (NHOA TCC) 為例，海內外就有 300 多人、橫跨 25 個國籍。

台泥近年不斷拓展國際版圖，水泥國際事業以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心，已擴展到土耳其、葡萄牙、非洲象牙海岸和喀麥隆，儲能事業則位於義大利的 NHOA，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。

另外，電池相關的能元科技及三元科技，則與加拿大研發團隊交流技術與共事；台泥儲能科技因為去年完成併購，也與義大利的團隊共同負責新案場建置規劃。

台泥也首次推出「實習生獎學金計畫」，鎖定大三至碩二學生，透過申請至台泥實習，即可獲得獎學金最高 6 萬元，名額無上限；而 3 月 5 日台大校園博覽會當天，台泥也將開放 45 個現場面談名額。

台泥近兩年也與美國麻省理工學院 (MIT) 合作開設線上課程，不定期舉辦全英文講座，廣邀跨領域同仁參與，今年更進一步與 MIT 簽約，預計將選派年輕夥伴送至 MIT 交流。