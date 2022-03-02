〈焦點股〉俄烏戰事推升油價飆漲 塑化股樂翻

俄軍持續猛攻烏克蘭大城，西方國家紛紛祭出制裁，導致能源市場供應大亂，WTI 及 Brent 原油價格 1 日再度飆高，改寫逾 7 年半新高，帶動台股塑化族群今 (2) 日逆勢走揚，其中，台塑化 (6505-TW) 可望受惠煉油利差擴大，股價漲逾 1%，創 3 個半月新高，台塑 (1301-TW)、台聚 (1304-TW)、聯成 (1313-TW) 等塑化股也持續受到買盤青睞。

儘管國際能源署 (IEA) 宣布，其成員國同意自緊急儲備中釋出 6000 萬桶石油，以緩解俄軍入侵烏克蘭後造成的供應短缺，但油價仍持續走高。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 8%，收每桶 103.41 美元，盤中高點觸及 106.78 美元，創 2014 年 7 月 22 日以來最高收盤價。5 月交割的 Brent 原油期貨價格，1 日上漲 7.2%，收每桶 104.97 美元，同創 7 年半新高。

3 月原先就是塑化產業傳統需求旺季，加上俄烏戰事不斷推升油價，相關石化產品報價持續看漲，台塑集團股昨天已經全線大漲，市場看好油價高檔有利於台塑化煉油利差大幅擴大，加上在運及在庫的原油也有溢價收益，今天買盤依舊踴躍，台塑化一度漲逾 2%，最高來到 102.5 元，為去年 11 月中旬以來新高。

大盤今天湧現賣壓，一度跌逾百點，但台塑四寶仍表現抗跌，台塑早盤上漲近 2%，最高來到 110 元，南亞、台化也在盤上表現。

台聚家族漲勢更加強勁，其中台聚站上 30 元關卡，盤中最高來到 31.1 元，漲幅達 4.7%，站上季線，亞聚、台達化也都有 1% 以上的漲幅，華夏則翻黑下挫。其他二線塑化廠方面，包括聯成、中石化、國喬等，均吸引資金進駐。