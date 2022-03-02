〈三星新機登台〉Galaxy S22系列預購優預期 上市首月拚登安卓高階銷售王

三星最新旗艦機 S22 系列今 (2) 日登台，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，整體預購量優於預期，其中高階機種 S22 Ultra 預購前兩天成長超過 80%，預估總量將成長 2 倍，新機上市首月有望登上安卓高階銷量冠軍。

隨著三星新機預購報捷，有望同步帶旺供應鏈，包括光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、屏下指紋辨識模廠 GIS-KY(6456-TW)、石英元件晶技 (3042)、散熱廠雙鴻 (3324-TW) 與超眾 (6230-TW) 等。

陳啟蒙指出，今年 S22 預購量超乎預期，原預估較前一代成長約 1.2 倍，不過今年新機是將 S 系列與 Note 的特色結合，且價格合理，加上既有消費者支持並在行銷大力推動下，預購前兩天成長達 2 倍。

此外，電信商預計周五 (4 日) 開賣，從這幾天預購量來看，在 1399 元資費、長期綁約催動下，降低高階機種門檻，電信商預購量成長 150%，同時有望進一步帶動 S22、S22 + 銷售量。

各機型比重方面，陳啟蒙預期，S22 Ultra 將從原預估的 54% 提升至 60%，S22 + 比重約 25%，S22 則為 15%，隨著高階機種比重提升，將挹注今年上半年台灣 600 美元以上的高階市場，年增雙位數。