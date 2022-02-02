FT專欄：環球晶併世創失利 反映台海局勢加劇晶片國族主義

《金融時報》Lex 專欄指出，環球晶 (GlobalWafers)(6488-TW) 收購德國世創 (Siltronic) 失利，反映出隨著東西方緊張局勢加劇，台灣面臨的地緣政治風險，帶動全球各國的晶片國族主義高漲。

鑑於東西方緊張局勢升溫，大型經濟體不免希望能確保晶片供應鏈的安全，地緣政治專家認為，若烏克蘭對俄羅斯入侵的抵禦能力較弱，中國也有可能入侵台灣。

儘管如此，目前中國犯台的可能性較小，因西方國家仍高度依賴台積電 (TSM-US)(2330-TW) 和鴻海 (2317-TW) 等台灣科技公司，因此，德國確實也有必要保留世創這個小型晶片供應商。

此外，相較於微處理器，晶圓供應受到的政治威脅較小，目前全球晶圓生產市場主要由日本晶圓大廠 SUMCO 和信越化學主導。

世界半導體貿易統計組織 (World Semiconductor Trade Statistics) 指出，去年全球晶片市場規模成長 25% 以上，預計今年還將成長近 10%，目前晶圓市場的疲態已經消散，價格和獲利率均有所提升。

世創此前預計，2021 年銷售額將成長 15%，EBITDA(息稅折舊攤銷前淨利) 估達 32%，重返 2019 年水準。隨著產能全面運作，漲價將有助於抵銷更高的能源和投入成本。根據市場共識預期，世創 2024 年獲利率將升至 44%。

Lex 專欄認為，距離德國較近國家可能加入對世創出價的行列，並預計環球晶將出售手中的 14% 世創股權，新一輪的競標將為投資人提供機會，從台海局勢風險中獲益。