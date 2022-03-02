〈台股盤前〉美股又重挫 大盤不排除回測W底打第二支腳

台股昨 (1) 日強彈 246 點，收在 17898 點，站上 5 日線，三大法人聯手買超 151.47 億元，外資終止連 5 賣。不過美股今晨全面重挫，台股不排除在短線反彈後，再度回測半年線及年線之間，尋求打出「W」底的第二支腳支撐。

俄烏戰火進入第 7 天，恐慌指數 VIX 週二 (1 日) 驟升，每股四大指數全數大跌，其中，道瓊、那斯達克、標普 500 指數都跌超過 1.5%，費城半導體更是重挫超過 3%。

今天觀盤重點，國內半導體重鎮新竹科學園區昨下午發生大規模電力壓降，起因於晶圓代工廠力積電主變壓器跳脫故障，導致力積電與鄰近的台積電、世界先進、友達等大廠生產都受影響，受創產業涵蓋半導體、光電兩大領域，此事件是否影響今天晶圓股的表現值得關注。

手機晶片龍頭聯發科昨日宣布，推出 5G「輕旗艦」行動平台，包括天璣 8100、天璣 8000，採用台積電 5 奈米製程，終端產品預計第一季、第二季陸續上市，持續擴充全球 5G 手機市占。

整體來說，外資上周大賣 1665.4 億元，昨日轉為買超，但俄烏情勢不確定因素仍在，台股接下來回臨 10 日、月線及季線反壓，不排除回測 W 底打第二支腳，後續要挑戰重回萬八之上，還是要看外資動向。