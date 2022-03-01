〈台股盤後〉電金傳遍地開花 站回五日線

俄烏戰火持續延燒，但在開戰利空淡化下，亞股今 (1) 日普遍走揚，台股由航運、鋼鐵及塑化等傳產權值股強勢攻高，電子權值股聯發科、鴻海領漲，金融股同步勁揚，指數開高走高，午盤後漲勢小幅收斂，終場大漲 246.07 點，收 17898.25 點，17900 點整數關卡得而復失，但順利站回五日線，成交值 3579.2 億元。

觀察電子權值股表現，台積電遭外資連日棄守，面臨 600 元整數關卡與年線保衛戰，盤中雖一度站上 610 元，但尾盤漲勢收斂，收在平盤價 604 元；聯發科、鴻海勁揚超過 1%；相較於電子三雄，其他大型電子權值股表現更強勢，矽力 - KY、聯詠大漲超過半根停板，台達電、瑞昱大漲逾 4%，聯電、日月光投控、南亞科大漲 3%。

鋼鐵人持續大展拳腳，多檔個股亮燈漲停，包括新鋼、志聯、佳大，中鋼、海光飆漲超過半根停板，彰源、燁興、聚亨、中鴻漲幅都超過 3%。

航海王再度揚帆啟航，由貨櫃三雄強勢領軍，長榮、陽明大漲超過 4%，萬海、遠雄港、慧洋 - KY、台船、台驊投控漲幅均超過 3%。

在油價大漲下，可望刺激電動車需求成長，激勵相關概念股同步走強，順德、康普大漲 5%，飛宏、台達電、美琪瑪漲幅也都逾 4%。

法人指出，台股今日展開連假後的補償性反彈，蓄勢挑戰季線，預期本周將在 17500 至 18330 點區間調整，後續關注 Fed 升息與俄烏戰爭情勢。