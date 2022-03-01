大宇資推大富翁NFT 搶攻元宇宙商機

遊戲廠大宇資 (6111-TW) 搶進 NFT 商機，今 (1) 日宣布推出首款 NFT(非同質化代幣) 作品《RichMan Heroes》，以旗下知名遊戲大富翁人物角色為主軸，為打造完整的元宇宙社區，並邀請藝人陳零九與「YOLO Cat Club」成為策略夥伴。

大宇資旗下《大富翁》首款作品於 1989 年問世，為休閒類棋盤遊戲，系列作品已發行 8 款單機角色扮演遊戲，4 款線上角色扮演遊戲及 2 款手遊，更有華人圈「國民遊戲」的美譽，也因此成為大宇資進軍 NFT 領域的首款 IP。

除發行 NFT 外，大宇資也與陳零九團隊成立的 NFT「YOLO Cat Club」策略合作，該款 NFT 自年初推出後，在市場上造成熱烈迴響，尤其是抽中最稀有特卡粉絲還可分享藝人經紀收入的 9%，也可參與音樂創作並享有版稅分潤等，話題十足。

大宇資近來積極跨足佈局第三方支付領域，光是去年第四季，就接連取得全達 (8068-TW)、紅陽科技持股，等同拿下第三方支付「三國鼎立」中的兩大版圖，業界人士分析，大宇資除藉此深化金流佈局外，更是為劍指元宇宙引爆的 NFT 商機。

在未來資訊產業中，虛擬資訊、服務、產品、金流各是不可或缺的一塊，而金流將扮演真實與虛擬中的橋樑。大宇資在擴大涉獵金流服務下，可望將產品線帶入數位資產、虛擬貨幣和區塊鏈等技術，對發行 NFT 商品或研發 NFT 遊戲都有所助益。