仁寶攜手恩智浦推小基站 下半年進軍日本

組裝代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (1) 日宣布，與恩智浦半導體 (NXPI-US) 合作，將結合恩智浦 Layerscape、Layerscape Access 系列處理器，推出全新 5G 整合小型基站 (ISC) 解決方案，除將率先部署在高雄亞灣的 5G 創新實驗室外，也預計今年下半年進一步導入日本市場。

仁寶表示，5G 網路訊號衰減快速，因此需要小型基站增強網路訊號，將覆蓋範圍擴展至室內空間或遍布高密度都會區，結合恩智浦的新 ISC 解決方案以 4 個天線配置為基礎，將能支援橫跨公用和私有網路的智慧城市和工廠、強化室內 5G 覆蓋範圍、以及低延遲等應用。

仁寶副總經理梁志賢表示，與恩智浦合作，仁寶將能使用 Layerscape 處理器，滿足 5G 網路對更高容量、更廣覆蓋範圍持續增長的需求，恩智浦資深副總裁暨網路邊緣總經理 Tareq Bustami 則指出，雙邊合作可望加速 5G 部署能力，並共同搶攻智慧城市、智慧工廠商機。

仁寶指出，旗下 ISC 解決方案結合恩智浦軟體可程式化數據機後，將率先部署在台灣高雄亞灣區的 5G 創新實驗室，持續進行現場認證執行、促進商業化進程，新解決方案也預計今年下半年在日本進行部署。