〈仁寶IPC布局〉最快Q1底併入普達 今年IPC業務可望翻倍成長

代工大廠仁寶 (2324-TW) 擴大布局工業電腦 (IPC) 應用領域，宣布將公開收購飛捷 (6206-TW) 旗下普達 (6599-TW) 最高約 65% 股權，仁寶副總呂清雄表示，若順利收購，最快第一季底就會併入合併報表，以普達去年營收約 10 億元推估，今年仁寶 IPC 業務將可望翻倍成長。

仁寶並非首次切入工業電腦領域應用，去年也入股安勤 (3479-TW) 成為最大股東，對此，呂清雄說，普達是以品牌為主，與安勤產品、仁寶內部 IPC 團隊以 OEM/ODM 代工不同，隨著收購案完成後，雙邊在採購、生產與技術研發能力將有互補效果。

呂清雄進一步指出，普達深耕歐洲市場，以少量多樣產品打入餐飲零售商，具備仁寶欠缺的 POS 產業經驗、銷售通路，可望在產品面、市場面助力仁寶加速工業電腦領域布局。

仁寶近年持續擴大投資工業電腦領域，總經理翁宗斌日前就表示，仁寶將朝高附加價值領域擴大布局，包含車電、5G、元宇宙 (Metaverse)、半導體等新技術領域，也不排除透過投資併購，快速增加競爭力，呂清雄也補充，工業電腦產品毛利率優於仁寶既有的筆電代工業務，預期對財務也有正面助益。

據了解，普達目前主攻歐洲零售餐飲市場，員工人數約達百人，產品中有 40% 為 POS 產品，其餘 6 成則為工業觸控顯示器、工業平板電腦等，去年全年營收約達 10 億元，去年上半年每股純益約 1 元，產品平均毛利率則達逾 2 成。

呂清雄指出，仁寶近年拓展工業電腦領域業務已逐步看到成果，去年仁寶自身相關營收達約 10 億元，且轉虧為盈，因此，依此推算，仁寶若在第一季底前順利併入普達，今年 IPC 業務營收將可望翻倍成長。