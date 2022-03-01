〈ESG大趨勢〉集保平台再進化 導入S&P ESG數據

ESG 投資蔚為趨勢，國際投資人對 ESG 要求也日趨嚴格，集保結算所與全球領先的信用評等及 ESG 研究機構標普全球 (S&P Global) 合作，IR 平台預計今年將導入 S&P ESG 數據 (S&PGlobalESG Scores) 供參考。

S&P ESG 數據係透過具有多方驗證機制且標準化的評核系統，評鑑全球超過 1.1 萬家企業的永續發展能力，其中更有超過 2200 家企業，同時透過標普全球的企業永續評比直接提供更深入的資訊，讓 S&P ESG 數據更加精準完善。

標普全球 (S&PGlobal)ESG 研究部部長 Manjit Jus 表示，企業 ESG 數據為利害關係人衡量公司永續經營的重要指標，與 TDCC 合作建置 IR 平台可協助企業提升 ESG 資訊的透明度。

集保結算所投資人關係整合平台 (IR 平台) 已在 2019 年上線，在 ESG 投資中扮演的重要資訊提供者角色，更在後疫情時代國內外市場動盪中成為重要 ESG 資訊平台，提供可信賴且免費的 ESG 資訊供散戶、機構投資人、以及發行公司參考。

集保結算所指出，目前平台已取得富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI 及 Sustainalytics 等多家國際研究機構的 ESG 評分數據授權，未來納入 S&P ESG 數據後，幾乎網羅全球大型 ESG 資料庫。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，本次與標普全球 (S&PGlobal) 合作，為跨國合作又一成功案例，IR 平台 ESG 資訊版塊又更加完整，再加上現已提供之第三方研究機構 GlassLewis 的發行公司股東會投票建議分析報告，預期可成為台灣企業或投資人實踐永續發展目標與接軌國際 ESG 一大助力。

