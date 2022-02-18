〈ESG大趨勢〉全球僅1成企業達成減碳目標 台資企業減碳進度緩慢

減碳是當今企業趨勢，但根據波士頓顧問公司 (BCG) 調查，過去 5 年僅 11% 的企業達成減碳 75% 的目標，突顯減碳的困難，在減碳大趨勢下，身處上游廠商台廠減碳行動相對緩慢，因此必須思考具體作法，不能將減碳視為「有做就好」的公益行為。

根據 BCG 調查全球九大產業共 1290 家企業，僅 9% 的企業有能力完整計算包含直接、間接與供應鏈的碳排放，參與調查的企業甚至估計其碳排計算結果的錯誤率約落在 30% 到 40% 的區間。

BCG 表示，來自供應鏈的碳排放占企業所有排放多數，但目前仍有 9 成企業無法做到完整碳盤查，換言之，供應鏈的碳排計算就是企業亟需突破的關卡，只要企業對碳排計算的掌握度越高，減排成效就越顯著。

BCG 董事總經理暨全球合夥人陳美融表示，企業如果沒有將生產原料的排放攤開分析，往往會嚴重低估排放量，舉例來說一家酒商將其玻璃瓶根據供應商、顏色、材質與產地等詳細分析後，發現相關碳排量較原先計算高出 45%。

BCG 指出，台灣許多企業為價值鏈上游的製造代工，勢必得加快腳步建立減碳能力，但相較於國際，台灣企業在減碳的行動上進展較為緩慢，即便設定了減碳目標，也鮮少有能力將計劃加以落實。