〈ESG大趨勢〉MSCI：氣候議題成ESG投資趨勢 關注三大面向

MSCI 發表 2022 年 ESG 趨勢報告指出，氣候變遷已超越公司治理，成為最迫在眉睫並需要投資者關注的 ESG 議題。MSCI 認為，不論是企業或投資人，都應特別關注三大面向，分別為氣候問題、ESG 主流化及潛在的風險與機遇。

隨著 COP 26 的舉行，全球 ESG 趨勢朝著重氣候變遷風險方向轉變，台灣也日趨關注減碳及氣候變遷風險低的資產，市場對建立淨零碳排投資組合的需求也會增加。MSCI 台灣區業務負責人暨執行董事陳彥霓表示，這樣的趨勢也體現在大型機構投資人身上，投資者對 ESG 及氣候變遷數據的需求會更加殷切。

陳彥霓認為，2022 年台灣市場將看到資產擁有者及資產管理業者採取更積極且具體的行動，將資金移往減碳及氣候變遷風險影響較低、甚至反而因此受惠的資產移動；建立投資組合也會以符合淨零碳排為目標。

2021 年是 ESG 投資具突破性的一年，全球 ESG 基金需求激增，更多資金開始湧入追蹤 ESG 指數的 ETF 等基金產品。根據 MSCI 數據顯示，去年第三季追蹤 MSCI ESG 指數的 ETF 管理資產共有 1796 億美元，較上年同期激增 152%，季增 9.5%。

MSCI 在 2022 年 ESG 趨勢報告中指出，一些企業將透過供應鏈推動其他企業實現淨零排放，發生「新亞馬遜效應」。以網購平台亞馬遜爲例，亞馬遜為達成其淨零排放的目標，將要求其供應商減少碳排，包括全球主要的硬件供應商與半導體公司，如聯想、惠普、英特爾及台積電等。

MSCI 表示，這些供應商即使未承諾實現淨零排放，他們也將不得不定出目標，而投資人也將留意供應鏈上下游關聯企業的減排情況。

趨勢報告也指出，隨著 ESG 投資日趨主流化，ESG 通用語言的興起，將提升透明度，減少漂綠的現象，幫助投資人釐清現有的選擇。就監管層面而言，僅 2021 年全球就有 34 個監管機構與 12 個市場針對 ESG 監管徵詢意見，ESG 監管也站到了整合或分歧的十字路口。