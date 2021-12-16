澳洲11月就業人數創新高 失業率降至4.6%

隨著新冠肺炎疫情期間的防疫封鎖措施解除，澳洲 11 月就業人數超出預期，失業率大幅下降，提振了澳洲經濟前景。

根據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (16 日) 公佈的最新數據顯示，澳洲 11 月份就業人數躍升至創紀錄的 366,100 人，遠超過市場預期的 205,000 人。

澳洲 11 月失業率也從 10 月份的 5.2% 降至 4.6%，遠低於預期的 5.0%。就業參與率升至 66.1%，回到疫情的高點附近，經濟更接近充分就業，也使得澳洲央行提前升息的壓力增加。澳洲央行原先預期失業率要到明年年中才能落至 4.5%，並預期在 2024 年開始升息。

澳洲統計局的勞工統計主管 Bjorn Jarvis 表示：「最新的數據顯示，擺脫 Delta 疫情封鎖限制的地區走向復甦的程度。新南威爾士州和維多利亞州放寬封鎖限制，對全國數據有很大影響，兩州的就業人數在 11 月分別增加了 18 萬人和 14.1 萬人。」

凱投宏觀高級經濟學家 Marcel Thieliant 表示：「可以說，勞動力市場幾乎已從封鎖的衝擊中恢復過來。顯著的復甦表明澳洲央行可能將在 2 月結束購債。」

澳洲央行在先前的政策會議上宣布將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，此外，也維持每週 40 億澳元 (29 億美元) 的購債規模不變，至少持續到明年 2 月中旬，主因在於 Omicron 變種病毒所帶來的不確定性，但也預期該病毒不會衝擊經濟復甦的步伐。