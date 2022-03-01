通膨壓力與俄烏衝突 勞動基金單月淨損1095億元

通膨壓力與俄烏衝突攪局，拖累勞動基金 1 月繳出負績效，統計至今 (2022) 年 1 月底收益評價為 - 1095.7 億元，收益率 - 2.23%，包括新舊勞退基金與勞保基金績效全都轉負。

通膨升溫迫使聯準會升息箭在弦上，加上俄烏緊張情勢，拖累全球股市今年一開年就劇烈震盪，1 月大盤重挫逾 500 點，勞動基金績效也跟著縮水。

根據勞動基金運用局公布最新績效，1 月新舊制勞退基金雙雙繳出負報酬，其中新制勞退基金收益數 - 735.4 億元、報酬率 - 2.33%，舊制勞退基金收益數 - 210 億元、報酬率 - 2.59%，總計勞退基金收益數為 945.4 億元、收益率 - 2.38%。

勞保基金同樣績效慘淡，單月收益數為 - 154.1 億元、收益率 - 1.97%，整體而言 1 月僅就業保險基金、職災保護專款與積欠工資墊償基金收益樹為正，但受股市表現轉弱影響，收益率均不到 1%。

基金規模部分，新制勞退基金規模 3 兆 1906 億元、舊制勞退基金規模 9512 億元，合計勞退基金規模共 41418 億元，勞保基金規模 8355 億元、就保基金規模 1448 億元、職災保護專款規模 103 億元、積欠工資墊償基金規模為 150 億元。

勞動基金運用局表示，1 月投資收益下滑主要與全球金融市場下跌有關，勞動基金也動態調整投資布局，降低市場衝擊，如以長期投資績 效來看，整體勞動基金從 2012 年到 2021 年近 10 年平均報酬率 5.855，2017 年到 2021 年近 5 年平均報酬率約 7.09%，長期投資績效穩健。

展望後市，勞動基金運用局表示，隨著經濟景氣復甦，政府及企業的資本支出擴大，世界主要經濟體包括美國及歐盟等，都推出大規模的全球性基礎建設計畫，可望推升經濟進一步成長的力量，但要注意俄烏戰爭危機，為金融市場增添不確定風險。

