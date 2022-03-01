〈貴金屬盤後〉俄國遭嚴厲金融制裁 黃金重返1900美元 2月大漲近6% 

俄烏戰事持續，西方國家祭出強而有力的最新一輪金融制裁，黃金期貨周一 (28 日) 上漲，重返每盎司 1900 美元整數關卡，2 月一共大漲近 6%，是去年 5 月以來最大漲幅。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 13.10 美元或 0.7%，收每盎司 1900.70 美元，盤中一度衝上 1935.20 美元。

道瓊市場數據顯示，此一交易最熱絡期貨上周周線收黑 0.6%，但 2 月仍累計上漲 5.8%，是去年 5 月以來最大漲幅。

西方國家在周末對俄羅斯祭出最新制裁，包括把特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT)，並禁止與俄羅斯央行、俄羅斯主權財富基金和俄羅斯財政部的交易。

Goldseek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 說：「如果西方和俄國的緊張關係遲遲沒有降溫，貴金屬作為避險的安全去處，將看到實體投資需求激增。」

但 Spina 警告，黃金因為一些流動性需求而面臨壓力，預料金價將波動，「短期內交易難度高，但如果是專注長期的投資人，會有好的表現。」

Insignia Consultants 研究部門主任 Chintan Karnani 說，黃金交易員正在關注以下事項：針對俄羅斯的交易制裁和國際孤立，是否足以讓俄國總統普丁終結與烏克蘭的戰爭，對通膨的影響，戰爭持續多久，以及演變成核武衝突的機率。

黃金多頭派期待，金價會在聯準會 (Fed)3 月中旬會議之前突破並守住每盎司 2000 美元。Karnani 預測，如果在那之前金價遲遲沒有突破 2000 美元，黃金可能遭遇獲利了結賣壓，而大幅下跌。

XM 高級投資分析師 Mario Hadjikyrizcos 認為，俄羅斯可能為了獲取現金而結清一些黃金儲備，以因應眼前的一系列金融制裁。「俄國央行可能在公開市場拋售黃金，以支撐飽受打擊的俄國盧布，畢竟目前俄國央行大部分外匯存底已經遭到凍結。」

俄羅斯盧布周一重貶 30% 至 119.25 盧布兌 1 美元、創歷史新低，但隨著該央行大幅升息至 20%，盧布貶幅收斂，貶 13% 至 95.07 盧布兌 1 美元。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格下跌近 1.5%，收每盎司 24.366 美元，2 月共上漲 8.8%。

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.7%，收每磅 4.455 美元，2 月共上漲 3%。

4 月交割的白金期貨價格下跌 1.1%，收每盎司 1038.70 美元，2 月共上漲 1.8%。

6 月交割的鈀金期貨上漲 5.9%，收每盎司 2504.60 美元，2 月共上漲 6.3%。

近來由於俄烏戰況牽動供應面，鈀金價格持續上漲。俄羅斯是鈀金供應大國，產量占全球約 40%，俄國 Nornickel 公司則是重要的鈀金和白金生產商。