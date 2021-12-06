AWS、NVIDIA進駐亞灣5G AIoT園區 建構供應鏈促南台灣數位轉型

亞灣新創園暨 5G AIoT 專案辦公室今 (6) 日盛大開幕，園區內已吸引 AWS、NVIDIA、台灣微軟及 7 家國際級加速器進駐，未來將招募國內外新創企業落地生根，並以 5G AIoT 為發展重點，建構完整供應鏈，將亞灣打造成為次世代科技應用先驅，帶動南台灣產業數位轉型。

「亞灣新創園」及「亞灣 5G AIoT 專案辦公室」今天聯合開幕，包括 AWS、LINE、台灣微軟、NVIDIA、佳世達 (2352-TW)、全家 (5903-TW)、中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 等 21 家大廠，以及比翼、SparkLabs Kaohsiung、MuckerLab Taiwan、扶田資本等 7 家國際加速器與 42 家進駐新創團隊代表，均出席為亞灣 5G AIoT 啟航加持。

總統蔡英文致詞時指出，亞灣將是南部產業聚落重要一環，未來從台南科學園區、南科高雄園區、橋頭科學園區以及往南未來的屏東科學園區，南方科技廊道將成形，而中央透過前瞻計畫在南台灣投入交通跟水資源建設，推動創業協力方案，建立人才培育基地，促成南部科技發展，引領台灣下一個世代的產業跟經濟發展。

蔡英文表示，高雄正從重工業快速轉型，同時也將設立金融學院，讓亞灣新創園成為訓練人才的機構，接軌國際金融能量，不僅有新科技發展，也有金融新亮點的投入，促成高雄未來的轉型發展。

高雄陳其邁指出，5G AIoT 與半導體產業鏈是未來高雄發展二大主軸，今年 2 月，中央宣布將在 5 年內投入超過 100 億元推動亞灣 5G AIoT 創新園區，短短 10 個月現有辦公空間幾乎已全滿，目前已在 85 大樓籌設第二基地。

本周三成大將進駐成立半導體學院，同時，中山大學國際金融學院也會落腳亞灣。經濟部次長林全能也肯定亞灣新創園將扮演動力來源，讓應用服務結合新創的構想與創意，創造更好的價值。