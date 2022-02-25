永信建設去年EPS 8.9元 今年將推四大案共120億元

永信建設 (5508-TW) 2021 年受惠高雄房市交易暢旺，全年營收 60.37 億元創新高，今天公布財報，稅後純益 19.35 億元，為史上第三高，每股純益達 8.9 元，董事會並決議，去年盈餘每股擬配發 8.0061 元現金股利，以今日收盤價計算，殖利率 10.8%，預計今年將推高雄 4 大案，總銷達 120 億元。

永信建設 2021 年受惠於高雄房市交易旺，主要銷售包括翡翠流域、耘川、天睦等個案銷售及交屋順利，年度營收以 60.37 億元創新高，毛利率 42.84%，年增 8.15 個百分點，稅後純益 19.35 億元，年增 1.4 倍，每股純益達 8.9 元。

永信建設今天董事會決議對對去年股利每股配發 8.0061 元，預計股東 6 月 8 日召開。公司今天也決定發行普通公司債自市場籌資 10 億元，作為未來購地等營運需求。

永信建設 2022 年年將推高雄 4 大案以成屋銷售，總銷達 120 億元，包括三民區近高雄醫學院「謙樂」的總銷約 28 億元；前鎮區「禾豐」總銷 約 51 億元；楠梓區「晴川」、「晴萃」總銷各約為 20 億 、21 億元，合計為 120 億元。

排除今年將推出的 4 大高雄建案總銷 120 億元，永信建設目前目前持有興建中個案及興建中地上權案土地約 1.8 萬坪，可供未來興建推案。