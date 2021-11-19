國人年均醫療費逾5.2萬創高 晚年病痛達8.5年 長照觀念不可少

隨著人口老化、新型疾病或傳染病層出不窮，國人醫療支出持續增加，衛福部資料顯示，2019 年國人平均每人每年醫療保健支出 (NHE) 為新台幣 52486 元創新高，加上若到晚年生病的不健康餘命平均長達 8.5 年，壽險公司表示，光靠健保給付可能不足，民眾還必須自行負擔差額，建議長照觀念不可少。

富邦人壽表示，若以國人平均壽命 81.3 歲及平均月薪 4.2 萬元試算，國人一生醫療費用約為 427 萬，相當於有 8.5 年的薪水，不吃不喝全都花費在醫療上。

儘管台灣有健保制度提供基本保障，但隨著醫療技術、醫材不斷推陳出新，將會面臨「醫材價格高」、「標靶藥價高」、「新式手術費用高」的三高風險，民眾應定期檢視保單，補足醫療費用與全民健保給付間的差距，及老年退休生活高額的醫療費用缺口，趁體況好、經濟能力許可時，幫自己增加醫療保障。

富邦人壽執行副總董采苓建議，民眾可以先透過保單健檢盤點自身保障缺口，並掌握「打基底、穩大局、顧長遠」要訣，逐步建構完整的醫療保障：首先以醫療三保 (日額、實支實付、手術險) 打底基本保障；第二、透過一次性給付 (重大疾病險、重大傷病險、嚴重特定傷病險) 補強經濟保障；第三、建構長照保障 (失能險、長照險)，超前佈署保未來。此外，為因應近年大型公衛事件，民眾在規劃或補強自身和家人的醫療險保障時，應將「法定傳染病」一併思考，才能從容應對疾病突如其來的治療需求，減輕家庭經濟負擔。

要訣一、「打基底」 健保不夠用 實支實付醫療險不能少

富邦人壽提醒，國人醫療保障的自費缺口越來越大，全民健保提供國人基本醫療照顧，但隨著醫療科技的進步，導致住院平均天數縮短、自費醫材及門診手術項目增加，建議除了基本的住院日額醫療險外，應加強實支實付醫療保障，及選擇涵蓋門診手術醫療保險金給付的商品。

以住院醫療健康保險附約為例，具備三大特色，(1) 住院給付提供實支實付型與日額給付型擇優，讓保戶安心療養少煩心；(2) 保障範圍涵蓋住院及門診手術，多元保障提升醫療品質；(3) 針對重大器官移植提供最高達 10 倍給付。

要訣二、「穩大局」 規劃一次給付強化重症醫療保障

民眾常誤以為重大疾病的發生機會不高，故容易輕忽一旦重大疾病發生，所帶來沈重醫療負擔的風險。2020 年國人 10 大死因中至少四項以上跟重大疾病有關係，包括：癌症、心臟疾病、腦血管疾病、腎病變，占去年總死亡人數逾 5 成，也就是每 10 位就有 5 位是受重大疾病所困擾。

富邦人壽建議，民眾可以善用重大疾病險、重大傷病險等一次性給付的保險商品有效轉嫁罹患重疾的風險，能讓保戶在得到需長期醫治的疾病時，先獲得一筆足夠的金額放心治療。

要訣三、「顧長遠」善用長照險 預防長壽風險

國人越來越長壽，但長壽≠好命，2019 年國人「不健康生存年數」長達 8.47 年，意味著人生最後階段可能受限於失能、臥床、慢性病痛等折磨的年數也拉得更長。富邦人壽提醒，台灣已進入高齡社會，想要提昇高齡生活品質，在晚年有一定水準的醫療以及照護品質，並減少照護者的經濟壓力，就得要趁年輕做好保障規劃。

