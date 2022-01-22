退休後醫療長照費用不足 終身壽險可變身生前養老金

現代人壽命越來越長，早期買的高額終身壽險，或許在步入中老年後，會覺得需求可能不再這麼高，相對於身故後能領回的保險金，愈來愈多銀髮族透過「保單活化」，轉換成健康險、長照險或是年金險等，也就是將既有的保險資源重新分配為在生前就能自己享用到保險金，將之用在退休後的養老。

「保單活化」簡單來說，是為了確保身故之後家人能獲得經濟上的妥善照顧而購買了終身壽險，隨著年紀變大、兒女有了經濟基礎後，將原本壽險需求變成養老需求，依「先自己，後家人」的順序來活化保單，讓未來長壽生活可能產生的資金缺口，如失智、中風或失能之後的醫療與長看費用，轉嫁保險公司。

隨著台灣社會高齡化，平均餘命年年創新高，活得愈久卻可能遭遇健康風險，想要依靠手上的保單，卻發現當年購買的終身壽險保單無法支應需求。若能把終身壽險保單於身故後照顧家人的費用，轉為照顧自己的健康醫療、長照費用，這也是實現照顧家人美意的另一種方式。面對這樣的需求轉變，宏泰人壽建議可以利用「保單活化」，讓保單更切合自身的人生規劃、人生更圓滿。

宏泰人壽表示，為老年生活及早準備是絕對必要的，如果保戶已有充足的壽險保障，卻擔心無餘力負擔健康醫療或長照保險的保費，建議可透過「保單活化」轉換契約的方式，選擇將原本含有身故保障的保單，轉換為老年所需的健康保險或長照保險，以有效解決長壽所帶來的健康風險問題。

保險專家提醒，轉換前後的保單提供的保障不同、性質也不同，因此可能因生存時間長短或理賠給付等不同狀況，而出現總領金額低於未轉換前壽險保單身故保險金金額的情形。

此外，保單轉換必須一個大前提，就是投保期間要夠長，累積了一定的保價金，才有轉換的價值。新保單尚未累積保價金，轉換後可能得不償失。

宏泰人壽為落實「公平待客」，基於「訂約公平誠信原則」及「注意與忠實義務原則」，目前正持續推動保單活化。宏泰人壽也提醒，身處高齡化社會，切勿輕忽長壽帶來的「健康風險」，確實衡量老年的健康照護需求並檢視手上保單及早因應。