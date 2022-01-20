國內疫苗護照明起上路 八大行業、醫院、長照首波適用

疫情指揮中心今 (20) 日表示，國內新增 13 例本土個案，其中，高雄一家三口感染源不明；考量國內外疫情升溫，明 (21) 日上午 8 點起將開放「數位新冠病毒健康證明」供國內使用，完成疫苗接種者皆可下載，首波適用範圍為八大行業、醫院、住宿式長照機構，若有個別餐廳加入也不反對。

指揮中心表示，中央去年 12 月 28 日推出數位新冠病毒健康證明，上線後已核發超過 26 萬份，符合歐盟規範的查驗程式，可驗證 60 國的證明、提供具實名制的 APP 作為證明載具，明天上午開始提供國內使用。

指揮中心指出，原本下載限持有效護照者，現以戶口名簿的戶號取代，民眾可以用電腦或手機上網申辦數位證明，查驗程式是網頁形式，不需下載安裝，民眾也可在衛福部官網取得連結，該網頁不會保留受查驗者的個資，符合歐盟 GDPR。

指揮中心說明，查驗程式以顏色、圖示及文字顯示查驗結果，綠色、打勾為通過，紅色、打叉為不通過，黃色、三角驚嘆號為待確認狀態 (包括：接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等)，不合規格的 QR code 則會出現解析錯誤的訊息。驗證程式個資僅會顯示姓名及出生年月日，如需嚴格確認是否為本人持有，建議仍需搭配其它身分證件。

由於我國已是歐盟數位新冠證明 (EU-DCC) 的成員，因此，此查驗程式也可查證持同樣規格由其它國家發行的疫苗、核酸檢驗數位證明，及部分有發行康復證明的國家。

國內仍存在社區傳播風險，指揮中心宣布，自 1 月 21 日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店 (廊)、理容院 (觀光理髮、視聽理容) 及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種 COVID-19 疫苗紀錄，才能入內活動消費。

指揮官陳時中指出，目前除了強制要求在八大工作的人員與客人都必須要接種兩劑疫苗外，醫院、長照也是必須要有，若是個別餐廳要求出示數位證明，中央也不反對。