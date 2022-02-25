永裕去年每股賺3.04元 Q1可望不淡

包材容器廠永裕 (1323-TW) 今 (25) 日公布去年第四季財報，純益 8877.6 萬元，季減 3.07%，年減 0.95%，每股純益 0.78 元；去年全年稅後純益 3.44 億元，每股純益 3.04 元。

永裕去年第四季營收 10.35 億元，季增 4.3%，年增 13.3%，毛利率 22.72%，季減 1.6 個百分點，年減 2.31 個百分點，營益率 9.95%，季減 2.2 個百分點，年減 3.74 個百分點，純益 8877.6 萬元，季減 3.07%，年減 0.95%，每股純益 0.78 元。

永裕去年全年營收 37.98 億元，年增 11.48%，毛利率 24.07%，年減 1.2 個百分點，營益率 11.6%，年減 1.95 個百分點，全年稅後純益 3.44 億元，年減 2.5%，每股純益 3.04 元。

永裕表示，公司元月營運動能延續上季好表現，營收達 3.65 億元，再創單月歷史新高，法人預期永裕今年第一季業績表現值得期待。

展望今年，法人預期，在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注下，可望帶動今年業績、獲利向上。

此外，產能方面，永裕浙江新廠第一期工程已順利推進中，但受限相關當地認證作業耗時，預計投產進度延後至今年下半年，將帶動營運加溫。