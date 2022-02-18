擔心俄羅斯供應中斷 鎳價周五升至3周多高點 單周漲4.2%

由於擔心俄羅斯的供應可能因烏克蘭地緣政治緊張局勢加劇而中斷，鎳價周五 (18 日) 持續攀高，升至 3 周多以來的最高價位。

至格林威治標準時間 0535，倫敦金屬交易所的 3 個月期鎳 (CMNI3) 上漲 0.8%，至每噸 24065 美元。鎳價本周以來已上漲 4.2%，是近 4 周以來最大的單周漲勢，其價格一度觸及 1 月 24 日以來的高點。

上海期貨交易所交易量最大的 3 月鎳合約上漲 2.7%，至每噸 177860 元人民幣 (28080.2 美元)。

最近幾周，鎳市場一直動盪不安，因為貿易商為俄羅斯供應的任何中斷做好準備。 根據摩根大通數據，俄羅斯的出口占全球產量的 5.3%。

近幾日美國持續加大俄羅斯可能對烏克蘭發動襲擊的警告，儘管俄羅斯一再否認，表示目前沒有入侵烏克蘭，也沒有任何計畫。

澳盛銀行分析師 Soni Kumari 表示，目前受衝擊的工業金屬中，以鎳和鋁影響最大，因為俄羅斯的產量占總量的 6%。他補充說，如果找到解決方案，這些金屬將降低一些風險溢價，但看起來不太可能會出現重大修正。

LME 註冊倉庫的鎳庫存為 83736 噸，是 2019 年 12 月以來最低，而現貨鎳較 3 個月合約的溢價在周四升至每噸 368 美元。