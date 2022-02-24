〈能源盤後〉烏俄衝突持續 美德祭制裁 市場衡量供應風險 WTI原油收高

WTI 原油期貨價格周二 (22 日) 收高，係因在俄國遭制裁且可能全面入侵烏克蘭的威脅下，交易員權衡俄烏衝突帶來的供應風險。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 19 美分或 0.2%，收每桶 92.10 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格持平，收每桶 96.84 美元，繼續守住 2014 年 9 月 29 日以來的最高收盤價。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.8%，收每百萬 Btu 4.623 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上升 0.5%，收近每加侖 2.725 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.829 美元。

市場推動力

原油價格周二上漲，係因市場對俄國普丁總統進軍親俄烏東分離主義地區的決定做出反應，投資人擔心俄國全面入侵烏克蘭，促使美國及其盟國宣布對俄國實施制裁。

經濟學人智庫中東和非洲編輯部主任 Pat Thaker 表示：「烏俄衝突大幅增加了俄國供應中斷和遭制裁的風險。 雖然烏克蘭危機仍然不穩定，但極其緊繃的能源市場正面臨著巨大的風險溢價。」

「如果美國和伊朗達成核子協議，那將減輕一些壓力，但還不足以阻止油價往三位數邁進。」Thaker 說。

但一些分析師表示，針對俄國宣布的措施以及拜登政府官員的言論，降低了市場對制裁措施衝擊原油流動的擔憂。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告中表示：「迄今為止宣布的制裁應該不會對俄國石油出口產生太大影響，因為大量參與大宗商品產業的當地銀行沒有受到影響。」

美國拜登總統指責俄國進軍烏東是入侵烏克蘭的開始，隨即周二表示，美國正在制裁兩家俄國銀行以及該國的主權債務。德國停止了北溪 2 號管道 (Nord Stream 2) 的認證，美國制裁了該管道隸屬的建築公司，該管道用以增加自俄國輸送至西歐的天然氣流量。

由於週一是總統日休市，美國能源資訊署 (EIA) 的每周石油供應數據將較平時延遲一日至周四發布。

根據標準普爾全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上周原油庫存減少 30 萬桶、汽油庫存和蒸餾油庫存分別減少 110 萬桶。