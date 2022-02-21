疫情讓供應鏈秩序大亂 企業提升三大能力應戰

疫情打亂供應鏈秩序，製造業首當其衝受影響，根據 KPMG 最新發布的《2022 全球製造業展望》調查，受訪企業認為，因應供應鏈風險企業應以「提高韌性」為優先，包括「提升不足的能力」、「改變和適應的能力」與「快速從業務中斷恢復的能力」。

調查指出，68% 的 CEO 認為企業目前當務之急就是確保其供應鏈在市場與客戶競爭壓力下仍保有韌性。

KPMG 表示，減輕供應鏈壓力的最好方法就是監控最上游供應商，以預測可能發生的嚴重變化，其中 AI 就是其一解決辦法，可根據目前的狀況分析供需數據，確保企業能夠處理供應鏈中的任何不足。

另一項技術則是「區塊鏈」，越來越多企業正考慮使用此技術來改善追蹤供應鏈的方式，即便有諸多效益在，但區塊鏈仍有不少挑戰需克服，調查結果顯示，若未來三年能有效整合新技術的投資，可為企業提高敏捷性並加快創新腳步。

調查也發現，儘管疫情打亂供應鏈，但仍有 77% 的受訪 CEO 表示，疫情發生後企業有更緊密的情感連結、使命感增加。另有 67%CEO 表示，其企業總體目標是為利害關係人創造長期價值，高達 92% CEO 認為向利害關係人傳達企業 ESG 目標，將對客戶關係產生極大的正面影響。

KPMG 安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，利害關係人逐漸重視「供應鏈透明化」，企業可以運用資訊科技工具讓供應鏈資訊即時且透明。此外，受到疫情與中美貿易戰的衝擊，全球供應鏈重組，企業應建立「短鏈供應策略」，未來的生產基地，必須在靠近市場的地方生產，以確保供應鏈安全、降低生產危機，並保持企業彈性與韌性。