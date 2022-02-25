〈台經院看景氣〉1月營業氣候二降一升 看房市將處上有壓下有撐格局

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 1 月營業氣候測驗點調查，其中，製造業轉為微幅下滑 0.18 點至 103.87 點，結束連 2 月上揚態勢，服務業測驗點也終結連 5 升轉為下滑 3.03 點至 95.74 點，僅營建業上揚 1.09 點至 110.00 點，台經院解讀，預料房市將處在「上有壓、下有撐」的格局。

台經院說明，在製造業調查部分，認為當 (1) 月景氣為「好」的廠商比率為 26.6%，月減 1.6 個百分點，「壞」的比率為 18.1%，月減 2.8 個百分點，食品業、成衣及服飾業、電力機械和電子機械業廠商看好當月景氣的廠商比例明顯高於看壞，而機械設備製造修配業、非金屬礦物、鋼鐵基本工業與化學工業對當月景氣看法較為悲觀。

而對未來半年，看好廠商增加 4.1 個百分點至 39.6%，看壞比率減少 4.4 個百分點至 8.4%，其中，有近 60% 的電子機械業廠商樂觀看待未來半年。

服務業方面，有超過 60% 的餐旅業、保險業和運輸倉儲業者看好當月景氣表現，而零售業、證券業與電信服務業則看壞當月景氣表現；對於未來半年看法，零售業和批發業看壞，而餐旅業、證券業和保險業看好比例則明顯高於看壞。

營造業方面，由於工程尾款陸續到位，1 月景氣尚可持平視之，隨著在政府已擴大溯源管理來加強各工區用料分配，同時透過貨物稅減免和集中採購等方式舒緩購料成本上漲壓力，加上商辦廠辦等工程新建、改建商機依然看好，未來半年營造業景氣將呈現好轉態勢。

至於不動產業，儘管各部會對房市採行空前強力的多元政策調控，且未來利率環境確實將有所轉變，不過，資金效應、投資保值需求仍在，台經院認為，未來半年房市景氣不易出現崩跌，價量增幅趨的機率較高，呈上有壓下有撐格局。