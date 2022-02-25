美股重點新聞摘要2022年02月25日

今日操盤前瞻

美國 1 月核心 PCE 物價指數

歐元區 2 月經濟景氣指數

美股財報：理想汽車

美對俄羅斯祭出口管制 切斷關鍵技術供貨

拜登政府周四 (24 日) 宣布針對俄羅斯的第二波制裁，除了納入兩大銀行並點名重要人士之外，也實施關鍵出口技術管制，禁止使用美國技術的外國供應商供貨給俄國，從電子電腦、半導體到飛機零件都受到限制。閱讀全文...

投資人湧進美國國債 殖利率全面走低

俄羅斯周四 (24 日) 入侵烏克蘭，為二戰以來一國對另一國在歐洲的最大規模襲擊。投資人因而大舉湧入美國債券，推動美國國債殖利率大幅走低。閱讀全文...

通膨當頭 高盛：俄烏交戰不會阻止 Fed 調升利率

聯準會 (Fed) 不太可能不在 3 月會議上開始升息。即使正處於俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，它仍須努力對抗熾熱的通膨。閱讀全文...

WSJ：SEC 要查馬斯克兄弟賣股是否涉內線交易

華爾街日報 (WSJ) 周四 (24 日) 引述知情人士報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克與胞弟金巴爾 (Kimbal Musk) 近來的股票出售是否涉及內線交易。閱讀全文...

美上周初領失業金人數下滑 第四季 GDP 成長率終值上修至 7%

美國勞工部周四（24 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數較前次下滑 1.7 萬人至 23.2 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人；此外，美國商務部同日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）終值，上季 GDP 季增年率上修為 7%，優於初值 6.9%。閱讀全文...